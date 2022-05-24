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Представитель МВД: Солидарность журналистов и полиции усилилась в последние годы

Представитель МВД: Солидарность журналистов и полиции усилилась в последние годы "Мы довольны проведением Кубка Победы по мини-футболу среди журналистов по случаю 10-летия Центра спортивных исследований и ETOPAZ".
Футбол
24 мая 2022 г. 16:05
Представитель МВД: Солидарность журналистов и полиции усилилась в последние годы

"Мы довольны проведением Кубка Победы по мини-футболу среди журналистов по случаю 10-летия Центра спортивных исследований и ETOPAZ".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) майор Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что команды в Кубке носят названия освобожденных районов, что является предметом гордости.

Понаблюдав за матчем между "Физули" и "Ходжавендом" в группе А, Гаджиев пожелал успеха всем участникам.

Он отметил, что солидарность между спортивными журналистами и полицией в целом усилилась в последние годы.

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Версия на азербайджанском языке DİN rəsmisi: "Son illər jurnalist - polis həmrəyliyi daha da gücləndirilib"

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