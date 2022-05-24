Представитель МВД: Солидарность журналистов и полиции усилилась в последние годы

"Мы довольны проведением Кубка Победы по мини-футболу среди журналистов по случаю 10-летия Центра спортивных исследований и ETOPAZ".
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) майор Эльшад Гаджиев.
Он отметил, что команды в Кубке носят названия освобожденных районов, что является предметом гордости.
Понаблюдав за матчем между "Физули" и "Ходжавендом" в группе А, Гаджиев пожелал успеха всем участникам.
Он отметил, что солидарность между спортивными журналистами и полицией в целом усилилась в последние годы.