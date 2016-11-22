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    АФФА наказала футболиста за неэтичный жест

    Футболист отстранен на 3 игры

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Футболист гостевой команды Турал Мамедов наказан за неэтичный жест, допущенный им 18 ноября этого года после матча "Бакинец" - "Энергетик" в XII туре I дивизиона Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Дисциплинарный комитет дисквалифицировал футболиста на 3 игры.

    Кроме того, клуб оштрафован на 160 манатов. Клуб оштрафован на 80 манатов за наказание 4 футболистов "Энергетика" желтой карточкой. 

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