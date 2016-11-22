АФФА наказала футболиста за неэтичный жест

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Футболист гостевой команды Турал Мамедов наказан за неэтичный жест, допущенный им 18 ноября этого года после матча "Бакинец" - "Энергетик" в XII туре I дивизиона Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Дисциплинарный комитет дисквалифицировал футболиста на 3 игры.

Кроме того, клуб оштрафован на 160 манатов. Клуб оштрафован на 80 манатов за наказание 4 футболистов "Энергетика" желтой карточкой.