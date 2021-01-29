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Представитель АФФА: Мы на связи с Оперштабом и TƏBIB

Представитель АФФА: Мы на связи с Оперштабом и TƏBIB Сегодня в играх чемпионата не хватает эмоций
Футбол
29 января 2021 г. 14:56
Представитель АФФА: Мы на связи с Оперштабом и TƏBIB

"Мы регулярно связываемся с Оперативным штабом и TƏBIB. Мы хотим, чтобы болельщики вернулись на стадион в ближайшее время".

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов.

Официальный представитель Федерации также рассказал о нехватке болельщиков на футбольных матчах: "Да, я не могу утверждать, что у нас большое количество болельщиков на матчах. Но в некоторых матчах количество фанатов было достаточно. Сегодня в играх чемпионата не хватает эмоций. И причина в отсутствии фанатов. Из-за введенных правительством ограничений фанаты не допускаются на игры".

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Версия на азербайджанском языке AFFA rəsmisi: "Azarkeşlərin tezliklə stadiona qayıtmasını istəyirik"

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