Представитель АФФА: Даже чешские журналисты согласились надеть маски

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На пресс-конференции со сборной Азербайджана до игры со сборной Чехии в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2018 года АФФА намеревалась организовать флешмоб с масками. Об этом Report сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью структуры Микаил Нариманоглу.

По словам М. Нариманоглу, целью флешмоба было поддержать проводящего последнюю игру в составе сборной Рашада Садыгова. Он отметил, что вчера это обсуждалось в первой половине дня на встрече с комиссаром ФИФА Романо Клаведетшером, а до пресс-конференции с журналистами, никто не выступил против: "Об этом флешмобе мы говорили со швейцарским комиссаром игры вчера утром. Из-за того, что он не был против, мы подготовили маски с лицом Рашада Садыгова. До пресс-конференции мы сообщили журналистам, что хотели бы провести 20-секундный флешмоб. Ни один из наших коллег не был против тогда. Согласились даже чешские журналисты. Если бы кто-то из участников был против, мы бы не стали пытаться провести флешмоб. Однако комиссар ФИФА, обосновывая тем, что пресс-конференции снимается ими самими, не дал согласия. Вместе с тем, журналисты до конца мероприятия держали маски в руках. После пресс-конференции мы думали сделать фото с Рашадом Садыговым в масках. Но на это не согласился сам Садыгов".

Представитель АФФА добавил, что речь шла о поддержке Рашада Садыгова, который проводил последнюю игру в сборной, и потому в идее надевания журналистами масок нет ничего неоднозначного.

Отметим, что Рашад Садыгов на пресс-конференции с участием главного тренера Роберта Просинечки и футболиста Рахида Амиргулиева официально объявил об уходе из сборной. Садыгов подчеркнул, что наденет форму сборной в последний раз на сегодняшней игре против команды Чехии в рамках группового этапа к чемпионату мира 2018 года.