Председатель Комитета судей АФФА: Позднее и демонстративное падение Ндлову в указанном эпизоде обмануло рефери

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "В эпизоде с Дино Ндлову футболист соперника нарушил правила против него".

Об этом заявил Report председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов, комментируя отстранение с игрового поля с двумя желтыми карточками футболиста "Карабаха" Дино Ндлову на матче с "Атлетико" III тура группового раунда Лиги чемпионов.

Он отметил, что французский рефери Рудди Буке допустил ошибку, наказав на 75-й минуте матча африканского нападающего.

Председатель комитета заявил, что в не назначении главным арбитром пенальти есть также роль Дино Ндлову: "Это - неосторожное действие со стороны соперника. Арбитр должен был назначить в ворота "Атлетико" пенальти. О симуляции не могло быть и речи. Однако позднее и демонстративное падение Ндлову в указанном эпизоде обмануло рефери. В целом, ни одна из показанных нападающему "Карабаха" карточек не была правильной. В первой желтой карточке не было ни перспективного нападения, ни явной грубости. И во втором эпизоде не было необходимости в карточке. Он судья, и может допустить ошибку. Нельзя преподносить это как преднамеренный шаг".

Отметим, что матч "Карабах" - "Атлетико" завершился ничьей. Дино Ндлову оставил свою команду в меньшинстве, получив желтую карточку на 59-й и 75-й минутах.