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    Поступили в продажу билеты на матч "Нефтчи" - "Уйпешт"

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Поступили в продажу билеты на первый матч клуба "Нефтчи" в квалификационном раунде Лиги Европы по футболу с венгерским "Уйпешт".

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, билеты стоимостью 1, 2, 5 и 20 манатов (VIP места) можно приобрести в кассах стадионов Dalga Arena и Bakcell Arena.

    Для более удобного приобретения билетов болельщиками, в течение дня будут созданы дополнительные пункты продажи и об этом будет сообщено.

    Отметим, что матч пройдет 12 июля в Dalga Arena и начнется в 21:00.

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