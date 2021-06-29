Посол Великобритании: Может ли VAR заменить Тофика Бахрамова?

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поделился интересной публикацией перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Англии.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поделился интересной публикацией перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Англии.

Как сообщает Report, Шарп отметил, что с нетерпением ждет матча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Свою публикацию посол подписал словами "Может ли VAR заменить Тофика Бахрамова?"

Встреча Англия - Германия начнется сегодня в 20:00 по бакинскому времени.

Напомним, что в финале чемпионата мира 1966 года Англия обыграла Германию со счетом 4:2 в дополнительное время матча (в основное время матча счет был 2:2). Судьей боковой линии на той встрече был азербайджанец Тофик Бахрамов. После его решения сборной Англии был засчитан третий гол. Бахрамов зафиксировал, что мяч пересек линию ворот.