О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Великобритании: Может ли VAR заменить Тофика Бахрамова? 

Посол Великобритании: Может ли VAR заменить Тофика Бахрамова?  Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поделился интересной публикацией перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Англии.
Футбол
29 июня 2021 г. 17:01
Посол Великобритании: Может ли VAR заменить Тофика Бахрамова? 

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поделился интересной публикацией перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Англии.

Как сообщает Report, Шарп отметил, что с нетерпением ждет матча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Свою публикацию посол подписал словами "Может ли VAR заменить Тофика Бахрамова?"

Встреча Англия - Германия начнется сегодня в 20:00 по бакинскому времени.

Напомним, что в финале чемпионата мира 1966 года Англия обыграла Германию со счетом 4:2 в дополнительное время матча (в основное время матча счет был 2:2). Судьей боковой линии на той встрече был азербайджанец Тофик Бахрамов. После его решения сборной Англии был засчитан третий гол. Бахрамов зафиксировал, что мяч пересек линию ворот.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: "Tofiq Bəhramov olan yerdə VAR nəyə lazımdır?!"

Экслюзивные новости

Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
29 июня 2021 г. 11:31
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
28 июня 2021 г. 18:05
Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
26 июня 2021 г. 09:27
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
25 июня 2021 г. 17:18
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi