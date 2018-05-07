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    После длительного перерыва "Нефтчи" обыграл "Карабах" в гостях - ВИДЕО

    Нефтянники поднялись на 4 строчку

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Завершился XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана.

    Как передает Report, в последнем матче тура оформивший чемпионство "Карабах" в родном поле встретился с "Нефтчи".

    Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Рахман Гаджиев. По результатам этого тура "Нефтянники" поднялись на 4 строчку.

    Премьер-лига Азербайджана, XXVI тур

    "Карабах" – "Нефтчи" - 0:1 (0:1)

    Гаджиев, 37 (0:1)

    Арбитры: Алияр Агаев, Намиг Гусейнов, Вагиф Мусаев, Рамиль Диниев

    Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

    Судейский наблюдатель: Али Гусейнов

    "Azersun Арена".

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