После длительного перерыва "Нефтчи" обыграл "Карабах" в гостях - ВИДЕО

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Завершился XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Report, в последнем матче тура оформивший чемпионство "Карабах" в родном поле встретился с "Нефтчи".

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Рахман Гаджиев. По результатам этого тура "Нефтянники" поднялись на 4 строчку.

Премьер-лига Азербайджана, XXVI тур

"Карабах" – "Нефтчи" - 0:1 (0:1)

Гаджиев, 37 (0:1)

Арбитры: Алияр Агаев, Намиг Гусейнов, Вагиф Мусаев, Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Судейский наблюдатель: Али Гусейнов

"Azersun Арена".