После длительного перерыва "Нефтчи" обыграл "Карабах" в гостях - ВИДЕО

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Завершился XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как передает Report, в последнем матче тура оформивший чемпионство "Карабах" в родном поле встретился с "Нефтчи".
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Рахман Гаджиев. По результатам этого тура "Нефтянники" поднялись на 4 строчку.
Премьер-лига Азербайджана, XXVI тур
"Карабах" – "Нефтчи" - 0:1 (0:1)
Гаджиев, 37 (0:1)
Арбитры: Алияр Агаев, Намиг Гусейнов, Вагиф Мусаев, Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Судейский наблюдатель: Али Гусейнов
"Azersun Арена".
Təbriz QuliyevАвтор новости
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