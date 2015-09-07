​Пол Скоулз вновь может возобновить карьеру

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз отметил, что не прочь снова обуть бутсы и выйти на футбольное поле в качестве игрока, передает Report.

"У меня нет большого количества предложений, но я скучаю по футболу. Скучаю по ежедневным тренировкам и предматчевой подготовке в субботу. Если поступит предложение и я пойму, что у меня есть силы, то я попробую вернуться".

Отметим, что ранее стало известно, что бывший партнер Скоулза по МЮ, а ныне помощник главного тренера команды Райан Гиггз позвал Пола в клуб, чтобы тот возглавил молодежную команду.

40-летний Скоулз выступал в составе Красных дьяволов с 1993 по 2013 год, проведя 499 матчей и забив 107 мячей.