 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Пол Скоулз вновь может возобновить карьеру

    Я скучаю по футболу

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз отметил, что не прочь снова обуть бутсы и выйти на футбольное поле в качестве игрока, передает Report.

    "У меня нет большого количества предложений, но я скучаю по футболу. Скучаю по ежедневным тренировкам и предматчевой подготовке в субботу. Если поступит предложение и я пойму, что у меня есть силы, то я попробую вернуться".

    Отметим, что ранее стало известно, что бывший партнер Скоулза по МЮ, а ныне помощник главного тренера команды Райан Гиггз позвал Пола в клуб, чтобы тот возглавил молодежную команду.

    40-летний Скоулз выступал в составе Красных дьяволов с 1993 по 2013 год, проведя 499 матчей и забив 107 мячей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi