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    Поиски пропавшего в Ла-Манше футболиста ведутся, основываясь на четырех предположениях

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Поиски пропавшего с радаров над Ла-Маншем самолета ведутся, основываясь на четырех предположениях.

    Как сообщает Report, об этом отделение полиции острова Гернси заявило на своей страниц в Twitter.

    "Мы ведем поиски, основываясь на четырех предположениях. 

    Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь.

    Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь.

    Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту.

    Четвертое: самолет упал в воду, они оказались в воде.

    Приоритет при поисках мы отдаем варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим", – говорится в заявлении полиции.

    Полиция Гернси допускает, что Сала и пилот самолета воспользовались спасательным плотом.

    Отметим, что вылетевший на частном самолете в Уэльс новичок "Кардифф Сити" нападающий Эмилиано Сала не добрался до места назначения. Примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров.

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