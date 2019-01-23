Поиски пропавшего в Ла-Манше футболиста ведутся, основываясь на четырех предположениях

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Поиски пропавшего с радаров над Ла-Маншем самолета ведутся, основываясь на четырех предположениях.

Как сообщает Report, об этом отделение полиции острова Гернси заявило на своей страниц в Twitter.

"Мы ведем поиски, основываясь на четырех предположениях.

Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь.

Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь.

Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту.

Четвертое: самолет упал в воду, они оказались в воде.

Приоритет при поисках мы отдаем варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим", – говорится в заявлении полиции.

Полиция Гернси допускает, что Сала и пилот самолета воспользовались спасательным плотом.

Отметим, что вылетевший на частном самолете в Уэльс новичок "Кардифф Сити" нападающий Эмилиано Сала не добрался до места назначения. Примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров.