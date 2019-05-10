Петр Чех: Я счастлив, что поеду в Баку

“Я никогда раньше не был в Баку. Я действительно счастлив, что поеду туда".

Как сообщает Report, об этом вратарь английской команды "Арсенал" Питер Чех сказал после ответной игры полуфинального этапа Лиги Европы УЕФА, на которой его команда на выезде выиграла со счетом 4:2 испанскую "Валенсию".

По мнению чешского голкипера, входящего в список "топ", на финальной встрече 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе, который команда проведет против его бывшего клуба "Челси", решающую роль может сыграть опыт: "Вы должны верить в свои мечты. Это единственный способ их исполнения. Нужно упорно трудиться и верить. Мы на грани того, чтобы написать историю "Арсенала". Болельщики этого фантастического клуба и каждый работник клуба достойны победы в финале еврокубка. Думаю, на данный момент свое дело может сделать опыт. Выходя на финал, каждый испытывает большое давление. Поэтому опытные футболисты должны помогать и другим игрокам быть готовыми".

Отметим, что в текущем сезоне Лиги Европы "Арсенал" попал в одну группу с "Карабахом", однако Питер Чех из-за травмы не смог приехать в Баку в октябре прошлого года. Он не участвовал и на второй игре в Лондоне. Чешский голкипер подчеркнул, что после финала в Баку завершить свою карьеру.