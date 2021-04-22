Перес: Я не видел агрессии больше той, чем шла от главы УЕФА

«Проект футбольной Суперлиги на данный момент находится в режиме ожидания».

«Проект футбольной Суперлиги на данный момент находится в режиме ожидания».

Как передает Report, об этом заявил глава организации и президент мадридского "Реала" Флорентино Перес в интервью El Larguero.

«Мы работали над этим проектом долгие годы. Но, возможно, не достаточно доступно объяснили его.

Я немного расстроен и разочарован. Мы три года работали над этим, боролись с нынешней финансовой ситуацией в испанском футболе.

И понять проект просто. Ла Лигу трогать нельзя, поэтому хотелось зарабатывать больше в матчах в середине недели, потому что формат Лиги чемпионов устарел.

Я не видел агрессии больше той, чем шла от главы УЕФА и президентов других клубов Ла Лиги. Никогда не видел ничего подобного: угрозы, оскорбления, словно мы кого-то убили, убили футбол.

Мы лишь работаем над спасением футбола после пандемии. Доходы «Реала» в этом году упали с 900 миллионов евро до 600 миллионов.

Один из шести английских клубов не проявил особого интереса. Это передалось остальным, появился страх. Один из клубов АПЛ так и не был до конца убежден», - сказал Перес.

«Нельзя, чтобы в Англии шесть клубов теряли деньги, а 14 их зарабатывали. Чтобы в Испании три ведущие команды теряли, а остальные получали. Нельзя, чтобы подобное продолжалось, сейчас именно богатые теряют деньги.

«Ювентус» и «Милан» не вышли из проекта. «Барса» думает. Возможно, мы что-то поменяем: войдут топ-4 клуба АПЛ, топ-4 клуба Ла Лиги. Главное, чтобы большие клубы играли друг с другом, а дети смотрели футбол.

Футбол опирается на большие клубы. Так было всегда. Противостояние Роналду и Месси было выдающимся не только для «Реала» и «Барселоны», но и для всего испанского футбола, для футбола вообще», - заявил Ф.Перес.