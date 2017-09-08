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    Переход Арды Турана в "Галатасарай" не состоялся

    Об этом в беседе с журналистами сказал президент стамбульской команды Дурсун Озбек

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Переход футболиста испанской "Барселоны" Арды Турана в турецкий "Галатасарай" не состоялся.

    Как сообщает Report со ссылкой на Fanatik, об этом в беседе с журналистами сказал президент стамбульской команды Дурсун Озбек.

    Он заявил о завершении работ, связанных с трансфером: "Будучи клубом "Галатасарай", мы закрыли трансферный период".

    На вопрос "Являются ли болельщики причиной вашего отказа от трансфера Арды Турана?", руководитель клуба ответил: "Управлять футболом сложно. Нужно работать на массы".

    Отметим, что сегодня радиостанция Каталонии RAC 1 сообщила, что в течение двух лет на правах аренды Арда Туран будет носить форму "Галатасарая".

    Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил о незаинтересованности в услугах 30-летнего полузащитника, имеющего с испанским клубом трехлетний контракт. 

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