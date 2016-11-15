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    Перед матчем с Азербайджаном состоится прощальный матч для футболиста сборной Германии

    Выступающий в Галатасарае форвард официально простится с Бундестимом

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Футболист турецкого клуба "Галатасарай" Лукас Подольски официально простится с Бундестимом.

    Как сообщает Report, об этом заявил менеджер сборной Оливер Бирхофф. 

    Он отметил, что прощальный матч совпадет с товарищеским матчем с Англией 22 марта 2017 года. Игра пройдет в городе Дортмунд. 

    Подольски родился 4 июня 1985 года в Польше, однако в 2 года вместе с родителями переехал в Германию. Он выступал в клубах "Кёльн", "Бавария", "Арсенал", "Интер". За 129 проведенных матчей забил 48 голов.

    Отметим, что спустя 4 дня после этого сборная Германии в рамках отборочного тура чемпионата мира-2018 встретится в Баку с азербайджанской сборной. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и начнется в 20:00.

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