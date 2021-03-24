Переболевший коронавирусом футболист "Атлетико" потерял сознание во время тренировки

23 марта, на дневной тренировке мадридского "Атлетико" произошёл инцидент с участием нападающего Мусса Дембеле. 24-летний француз потерял сознание во время одного из упражнени

23 марта, на дневной тренировке мадридского "Атлетико" произошёл инцидент с участием нападающего Мусса Дембеле. 24-летний француз потерял сознание во время одного из упражнений.

Как передает Report со ссылкой на AS, Дембеле своевременно оказали медицинскую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Причиной потери сознания, по заключению врачей, стало резкое падение артериального давления. Медицинский штаб "Атлетико" будет пристально отслеживать все показатели нападающего во время тренировок и матчей.

Напомним, Мусса Дембеле вошёл в список немногочисленных футболистов "матрасников", которые переболели коронавирусной инфекцией. Из-за COVID-19 француз пропустил три матча мадридцев.

Дембеле перешёл в "Атлетико" из "Лиона" на правах аренды за 1,5 млн евро с правом последующего выкупа за 33,5 млн евро. При этом "Лион" получит 10% от суммы последующей продажи игрока.