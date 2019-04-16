​Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле в понедельник покинул больницу после перенесенной в субботу операции по удалению камня из почки.

Об этом сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте больницы имени Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

"Пациент Эдсон Арантис ду Насименту (полное имя Пеле - прим. ТАСС) выписан из больницы сегодня утром", - говорится в документе за подписью руководителя медучреждения Мигела Сендорогло и лечащих врачей экс-футболиста.

Король футбола поступил в клинику 9 апреля, сразу после возвращения из Парижа, где перед этим провел несколько дней в медучреждении в связи с обострением инфекции мочевыводящих путей. Во Франции Пеле прошел курс лечения антибиотиками. Опасения медиков были связаны в том числе с тем, что у 78-летнего футболиста отсутствует одна почка.

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Наравне с аргентинцем Диего Марадоной он является лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос". Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.