Павел Недвед: "Ювентус" может без страха играть с "Барселоной"

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Вице-президент и бывший игрок туринского «Ювентуса» Павел Недвед поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как передает Report, менеджер ожидает захватывающего противостояния с «Барселоной».

«Противостояние с «Барселоной» будет захватывающим. Это одна из самых известных команд в мире. Нам нужно максимально собраться, зная, что мы сами очень сильны и в состоянии биться с кем угодно.

Я считаю, что «Юве» сильно прибавил после финала Лиги чемпионов 2015 года. Нынешняя команда может играть с «Барселоной» без боязни. Не думаю, что на этом уровне серьезное значение имеет место проведения первого матча. Надо просто играть на максимуме 180 минут или даже больше», — заявил Недвед.