Отправлен в отставку главный тренер завоевавшей путевки на ЧМ по футболу Саудовской Аравии

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Саудовской Аравии, завоевавшей путевку на чемпионат мира по футболу 2018 года, Берт Ван Марвейк отправлен в отставку.

Как сообщает Report, 65-летнего голландского специалиста заменил аргентинец Эдгардо Бауса.

Б. В. Марвейку, возглавлявшего сборную с 2015 года, будет выплачена компенсация в размере 1,3 млн евро.

Голландский специалист заявил сайту nos.nl, что причиной его отстранения является расторжение контракта Федерацией футбола Саудовской Аравии с несколькими его помощниками: "Завершились переговоры. На прошлой неделе после матча отборочного цикла нескольких моих помощников уволили. Я думаю, что это неприемлемо. А сейчас я читаю в прессе информацию о моем преемнике. Уже известно, что все кончено".

Отметим, что 5 сентября Саудовская Аравия в групповом отборочном раунде, одержав победу над Японией со счетом 1:0, завоевала путевку на мундиаль, после 12-летнего перерыва. Также уже известно, что на чемпионате мира примут участие Япония, Бельгия, Бразилия, Мексика, Иран и Южная Корея.