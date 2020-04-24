Отец турецкого вратаря умер от коронавируса

Отец турецкого вратаря умер от коронавируса

24 апреля, 2020 20:38

https://report.az/storage/news/6d8dc23e474136f6160e7ea190178424/c845e4eb-474f-44f2-b22c-f07f59177332_292.jpg Скончался отец футболиста турецкого клуба "Самсунспор" Ахмета Алтына Али Алтын. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба II лиги, причиной смерти мужчины стал коронавирус. Отметим, что отец 35-летнего голкипера скончался в Голландии.

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