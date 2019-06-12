​Отбор Евро-2020: Венгрия обыграла Уэльс, Турция уступила Исландии

Были проведены последние 13 матчей 4-го тура отборочного этапа Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как передаёт Report, среди игр в 5 группах наибольший интерес вызвало встреча Исландия - Турция. Турки в Рейкьявике уступили исландцам (1:2). В составе победителей дубль оформил защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон.

Сборная Франции разгромила Андорру. Встреча состоялась на стадионе "Насьонал" в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. В других матчах группы H сборная Албании обыграла национальную команду Молдавии со счётом 1:0. Таким образом, в таблице группы H установилась следующая ситуация: Франция занимает 1-е место с 9 очками в активе, Турция - на 2-м месте, Исландия - 3-я, Албания - 4-я, Молдавия - на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место.

В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Италии принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Встреча состоялась на стадионе “Альянц-Ювентус” в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.В других матчах группы J сборная Финляндии обыграла Лихтенштейн со счётом 2:0, а Греция уступила Армении - 2:3.

Cборная Венгрии обыграла команду Уэльса со счётом 1:0. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе “Гроупама Арена”. Единственный гол был забит на 81-й минуте, его автором стал венгерский полузащитник Мате Паткои.

Ссборная Германии разгромила команду Эстонии со счётом 8:0. Германия, набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Эстония (0) - на последнем, 5-м месте. Завершился также ещё один матч в группе С. Беларусь на своём поле проиграла Северной Ирландии со счётом 0:1.

В Баку на стадионе "Баксель Арена" завершился отборочный матч Евро-2020 между сборными Азербайджана и Словакии. Со счетом 5:1 победили гости. Единственный гол в составе нашей команды на 29-й минуте забил Рамиль Шейдаев, сделавший счет 1:2.

ЧЕ-2020 - квалификация. 4-й тур

Группа C

22:45. Германия – Эстония – 8:0

22:45. Беларусь - Северная Ирландия – 0:1

Группа E

20:00. Азербайджан – Словакия – 1:5

22:45. Венгрия – Уэльс – 1:0

Группа H

22:45. Исландия – Турция – 2:1

22:45. Андорра – Франция – 0:4

22:45. Албания – Молдова – 2:0

Группа I

18:00. Казахстан - Сан-Марино – 4:0

22:45. Россия – Кипр – 1:0

22:45. Бельгия – Шотландия – 3:0

Группа J

22:45. Италия - Босния и Герцеговина – 2:1

22:45. Греция – Армения – 2:3

22:45. Лихтенштейн – Финляндия – 0:2