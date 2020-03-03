От ЕВРО-2020 УЕФА заработает около 3 млрд евро

Доход Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от проведения чемпионата ЕВРО-2020 года составит порядка 3 млрд евро.

Как сообщает Report, об этом на конгрессе УЕФА сообщил казначей организации Дэвид Гилл.

По его словам, телевизионные права продаются более чем в 180 странах, всего ожидается, что турнир посмотрит 5 млрд зрителей: "Чемпионат Европы принесет УЕФА почти 3 млрд евро, половина из которых поступит от продажи медиаправ".

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

В Баку матч Швейцария-Турция пройдет 21 июня. Кроме того, 4 июля в Баку состоится один матч 1/4 финала.