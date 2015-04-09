​Освобождены еще два болельщика "Хазар-Лянкяран"

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Двое из арестованных болельщиков клуба "Хазар-Лянкяран" условно освобождены. Как сообщили Report из пресс-службы клуба, условно освобождены Рафаэль Акперов и Акшин Акперов.

В настоящее время за решеткой остается только один болельщик - Эльман Тагиев. До этого, подписанным президентом страны Ильхамом Алиевым приказом о помиловании, в канун праздника Новруз был освобожден Эльчин Байрамов.

Отметим, что болельщики "Хазар-Лянкяран" были арестованы в результате инцидента, происшедшего в Лянкяране после игры с "Нефтчи" в августе 2013 года.