 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Освобождены еще два болельщика "Хазар-Лянкяран"

    В настоящее время за решеткой остается только один болельщик клуба

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Двое из арестованных болельщиков клуба "Хазар-Лянкяран" условно освобождены. Как сообщили Report из пресс-службы клуба, условно освобождены Рафаэль Акперов и Акшин Акперов.

    В настоящее время за решеткой остается только один болельщик - Эльман Тагиев. До этого, подписанным президентом страны Ильхамом Алиевым приказом о помиловании, в канун праздника Новруз был освобожден Эльчин Байрамов.

    Отметим, что болельщики "Хазар-Лянкяран" были арестованы в результате инцидента, происшедшего в Лянкяране после игры с "Нефтчи" в августе 2013 года.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi