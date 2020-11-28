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Опубликовано последнее прижизненное видео Марадоны

Опубликовано последнее прижизненное видео Марадоны В Сети опубликовано видео, на котором незадолго до смерти был запечатлен Диего Армандо Марадона
Футбол
28 ноября 2020 г. 04:31
Опубликовано последнее прижизненное видео Марадоны
Диего Марадона

В Сети опубликовано видео, на котором незадолго до смерти был запечатлен Диего Армандо Марадона.

Как передает Report, короткий ролик был снят соседкой Марадоны из окна дома, расположенного рядом с резиденцией футболиста.

На кадрах видно, как Марадона, прихрамывая и держась рукой за плечо сына, выходит на прогулку. Сын соседки, державший в руках маленький футбольный мяч, обратился к легенде аргентинского футбола, прокричав - "привет, Диего!". Марадона услышал это, повернулся и помахал малышу рукой. После чего, мальчуган неуверенно, с трудом выговаривая букву "р", с радостью сказал маме, что его поприветствовал "сам Маладона".

Эти кадры были сняты незадолго до 25 ноября, когда у мировой легенды футбола остановилось сердце. Марадона находился в своей резиденции с 12 ноября и проходил реабилитацию после перенесенной операции на мозге.

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Версия на азербайджанском языке Maradonanın ölümündən əvvəlki son görüntüləri yayıldı

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