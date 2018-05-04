Определился первый финалист Лиги Европы по футболу

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В ответном матче полуфинала Лиги Европы «Атлетико» принимал на своём поле «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Как передает Report, в составе победителей единственный гол на свой счёт записал форвард Диего Коста, который отличился на второй компенсированной минуте первого тайма после передачи от Антуана Гризманна.

В первом матче в Лондоне команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Атлетико» вышел в финал Лиги Европы, а «Арсенал» своё участие в турнире завершил.