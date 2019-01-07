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    Определился новый главный тренер "Андерлехта"

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер бельгийского "Андерлехта". 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда поручена Фреду Руттену.

    На этом посту 57-летний специалист сменил Хейна Ванхазебрука. Детали подписанного с ним контракта пока неизвестны. 

    Хейна Ванхазебрука отправили в отставку за неудовлетворительные результаты.

    Отметим, что на чемпионате Бельгии "Андерлехт" стоит на 5 строчке с 34 очками. Команда, прекратившая борьбу в кубке страны, занимает последнее место с 3 очками в группе D Лиги Европы. 

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