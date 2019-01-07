Определился новый главный тренер "Андерлехта"

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер бельгийского "Андерлехта".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда поручена Фреду Руттену.

На этом посту 57-летний специалист сменил Хейна Ванхазебрука. Детали подписанного с ним контракта пока неизвестны.

Хейна Ванхазебрука отправили в отставку за неудовлетворительные результаты.

Отметим, что на чемпионате Бельгии "Андерлехт" стоит на 5 строчке с 34 очками. Команда, прекратившая борьбу в кубке страны, занимает последнее место с 3 очками в группе D Лиги Европы.