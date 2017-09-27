Определились имена лучших игроков матча "Карабах"- "Рома"

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Определились имена лучших игрока встречи "Карабах" - "Рома", состоявшейся в рамках второго тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, по результатам голосования среди представителей СМИ в "Карабахе" им стал Педро Энрике, а в "Роме"- Эдин Дзеко.

Отметим, что Э. Дзеко отличился на 15-й минуте встречи, забив второй гол своей команды. А П. Энрике забил гол на 28-й минуте, определив итоговый результат матча.