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    Определились имена лучших игроков матча "Карабах"- "Рома"

    В Карабахе им стал Педро Энрике, а в Роме- Эдин Дзеко
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Определились имена лучших игрока встречи "Карабах" - "Рома", состоявшейся в рамках второго тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, по результатам голосования среди представителей СМИ в "Карабахе" им стал Педро Энрике, а в "Роме"- Эдин Дзеко.

    Отметим, что Э. Дзеко отличился на 15-й минуте встречи, забив второй гол своей команды. А П. Энрике забил гол на 28-й минуте, определив итоговый результат матча. 

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