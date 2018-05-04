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    Определился чемпион в I Дивизионе Азербайджана по футболу

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Определился чемпион в I Дивизионе Азербайджана по футболу.  

    Как сообщает Report, за один тур до завершения сезона команда "Хазар" обеспечила золотые медали. 

    Это случилось после того, как в XXVI туре дебютант в домашнем матче обыграл "Закаталу" со счетом 3:2, а ближайший соперник лидера - "Гарадаг Локбатан" проиграл "Туран Товузу" со счетом 1:2.

    "Хазар", количество очков которого благодаря победе достигло 50-ти, стал недосягаем для обладающего 46 очками "Гарадаг Локбатана". 

    Отметим, что согласно регламенту, "Хазар" должен заменить команду "Кяпяз", занимающую в Премьер-лиге последнее место. 

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