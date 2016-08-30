Определилось время начала домашних игр "Габалы" и "Карабаха" в Лиге Европы

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Определилось время начала домашних игр представителей Азербайджана "Габалы" и "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщает Report, первой встречу проведет агдамская команда.

Запланированный на 15 сентября в 19:00 матч с чешской командой "Слован" начнется в 19:00 по бакинскому времени (17:00 по европейскому времени). Было запланировано провести встречу на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. По словам главного тренера команды "Карабах" Гурбана Гурбанова, из-за плохого состояния травяного покрытия стадиона матч пройдет либо на Бакинском олимпийском стадионе, либо на стадионе Dalğa Arena.

Что же касается команды "Габала", она примет первого соперника во II туре 29 сентября. Встреча с клубом "Майнц" (Германия) начнется в 19:00 на Bakcell Arena.

В III туре "Карабах" встретится с греческим ПАОК 20 октября (начало в 19:00), а в IV туре "Габала" встретится с французским "Сент-Этьен" 3 ноября (начало в 22:00).

24 ноября в IV туре начнется игра между "Габалой" и бельгийским клубом "Андерлехт", а 8 декабря в 20:00 в VI туре стартует игра между "Карабахом" и итальянской "Фиорентиной".

Отметим, что с учетом отмены перехода в Азербайджане на летнее и зимнее время, в ночь на 30 октября разница во времени с Центральной Европой составит 3 часа. По этой причине во времени начала игр произошли изменения.

Время начала домашних игр азербайджанских клубов (по бакинскому времени и Центральноевропейскому времени)

I тур

15 сентября

17:00 (19:00). "Карабах" - "Слован" (Либерест, Чехия)

19:00 (21:00). "Андерлехт" (Бельгия) - "Габала"

II тур

29 сентября

17:00 (19:00). "Габала" - "Майнц (Германия)

19:00 (21:00). "Фиорентина" (Италия) - "Карабах"

III тур

20 октября

17:00 (19:00). "Карабах" - ПАОК (Греция)

21:05 (23:05). "Сент-Этьен" (Франция) - "Габала"

IV тур

3 ноября

19:00 (22:00). "Габала" - "Сент-Этьен"

21:05 (00:05). ПАОК - "Карабах"

V тур

24 ноябрь

17:00 (20:00). "Габала" - "Андерлехт"

19:00 (22:00). "Слован" - "Карабах"

VI тур

8 декабря

17:00 (20:00). "Карабах" - "Фиорентина"

19:00 (22:00). "Майнц" - "Габала"