Определились все восемь пар первого раунда плей-офф НБА

Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В ночь на четверг завершился регулярный чемпионат НБА сезона 2018/19.
Как сообщает Report, "Детройт" стал последним участником плей-офф, обыграв в гостях "Нью-Йорк" (115:89) в заключительном матче регулярного чемпионата.
Действующий чемпион НБА "Голден Стейт" занял первое место в Западной конференции, одержав 57 побед. Победителем регулярного чемпионата стал "Милуоки", который одержал 60 побед.
Плей-офф, I раунд
Восточная конференция
"Милуоки" - "Детройт"
"Торонто" - "Орландо"
"Филадельфия" - "Бруклин"
"Бостон" - "Индиана"
Западная конференция
"Голден Стейт" - "Клипперз"
"Денвер" - "Сан-Антонио"
"Портленд" - "Оклахома-Сити"
"Хьюстон" - "Юта".
Отметим, что плей-офф стартует 13 апреля.
Şamo QuliyevАвтор новости