Определились все восемь пар первого раунда плей-офф НБА

Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В ночь на четверг завершился регулярный чемпионат НБА сезона 2018/19.

Как сообщает Report, "Детройт" стал последним участником плей-офф, обыграв в гостях "Нью-Йорк" (115:89) в заключительном матче регулярного чемпионата.

Действующий чемпион НБА "Голден Стейт" занял первое место в Западной конференции, одержав 57 побед. Победителем регулярного чемпионата стал "Милуоки", который одержал 60 побед.

Плей-офф, I раунд

Восточная конференция

"Милуоки" - "Детройт"

"Торонто" - "Орландо"

"Филадельфия" - "Бруклин"

"Бостон" - "Индиана"

Западная конференция

"Голден Стейт" - "Клипперз"

"Денвер" - "Сан-Антонио"

"Портленд" - "Оклахома-Сити"

"Хьюстон" - "Юта".

Отметим, что плей-офф стартует 13 апреля.