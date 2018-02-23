Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Определились все команды, которые примут участие в 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

Как передает Report, в ответных матчах 1/16 финала, которые прошли в четверг, английский "Арсенал" проиграл шведскому "Эстерсунду" со счетом 1:2, однако по результатам первой встречи (3:0) вышел в следующую стадию.

Немецкая "Боруссия" (Дортмунд) сыграла вничью с итальянской "Аталантой" (1:1) и также пробилась в 1/8 финала (первый матч - 3:2). Португальская "Брага" оказалась сильнее французского "Марселя" (1:0), однако разгром в первом матче (3:0) помог французской команде выйти в следующий раунд турнира. Итальянский "Милан" победил болгарский "Лудогорец" (1:0), получив право выступить в 1/8 финала (первый матч - 3:0). Также в следующую стадию Лиги Европы по сумме двух встреч с испанским клубом "Реал Сосьедад" вышел австрийский "Зальцбург" (2:1 дома, 2:2 - в гостях).

Лига Европы, ответные матчи

23 февраля

00:05 Брага 1–0 Марсель

00:05 Арсенал 1–2 Эстерсунд

00:05 Милан 1–0 Лудогорец

00:05 Ред Булл Зальцбург 2–1 Реал Сосьедад

00:05 Атлетик Бильбао 1–2 Спартак (Москва)

00:05 Аталанта 1–1 Боруссия (Дортмунд)

22 февраля

20:00 Локомотив 1–0 Ницца

22:00 Спортинг 3–3 Астана

22:00 Лацио 5–1 Стяуа

22:00 Виктория (Пльзень) 2–0 Партизан

22:00 Вильярреал 0–1 Лион

22:00 РБ Лейпциг 0–2 Наполи

22:00 Зенит 3–0 Селтик

22:00 Динамо (Киев) 0–0 АЕК (Афины)

22:00 Атлетико 1–0 Копенгаген

21 февраля

21:00 ЦСКА 1–0 Црвена Звезда