Определились все соперники находящегося на сборе в Анталье клуба "Интер"

https://report.az/storage/news/daa8a4fcfd4bc64084fe5b3dc0b84cf8/fc3dbe3a-80c6-4db8-8d1b-a8fb5be2f0ff_292.jpg
Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Определились все соперники предстоящих четырех товарищеских матчей ныне находящегося на учебно-тренировочном сборе в Анталье бакинского клуба "Интер".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, первыми двумя соперниками будут основная команда и команда в составе футболистов в возрасте до 23 лет немецкого клуба "Вердер".
Игры состоятся 13 января в 17:00 и 15 января в 14:00. 19 января "Интер" встретится с чешской командой "Слован", а 23 января с казахстанским клубом "Атырау".
Sport DepartmentАвтор новости