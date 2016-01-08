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    Определились все соперники находящегося на сборе в Анталье клуба "Интер"

    Последняя игра клуба состоится 23 января

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Определились все соперники предстоящих четырех товарищеских матчей ныне находящегося на учебно-тренировочном сборе в Анталье бакинского клуба "Интер".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, первыми двумя соперниками будут основная команда и команда в составе футболистов в возрасте до 23 лет немецкого клуба "Вердер".

    Игры состоятся 13 января в 17:00 и 15 января в 14:00. 19 января "Интер" встретится с чешской командой "Слован", а 23 января с казахстанским клубом "Атырау".

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