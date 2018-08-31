Определились все соперники "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Состоялась церемония жеребьёвки группового этапа Лиги Европы по футболу нынешнего сезона.

Как сообщает Report, на мероприятии в Гримальди форуме стали известны соперники "Карабаха".

В группе Е азербайджанский клуб стал соперником английского "Арсенала", португальского "Спортинг" и украинского клуба "Ворскла".

Результаты жеребьевки:

Группа A: "Байер" (Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Цюрих" (Швейцария), АЕК (Ларнака, Кипр).

Группа B: "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Русенборг" (Норвегия).

Группа C: "Зенит" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Бордо" (Франция), "Славия" (Прага, Чехия).

Группа D: "Андерлехт" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Спартак" (Трнава, Словакия).

Группа E: "Арсенал" (Лондон, Англия), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Карабах" (Азербайджан), "Ворскла" (Украина).

Группа F: "Олимпиакос" (Греция), "Милан" (Италия), "Бетис" (Испания), "Дюделанж" (Люксембург).

Группа G: "Вильярреал" (Испания), "Рапид" (Австрия), "Спартак" (Россия), "Рейнджерс" (Шотландия).

Группа H: "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Аполлон" (Кипр).

Группа I: "Бешикташ" (Турция), "Генк" (Бельгия), "Мальмё" (Швеция), "Сарпсборг 08" (Норвегия).

Группа J: "Севилья" (Испания), "Краснодар" (Россия), "Стандард" (Бельгия), "Акхисар Беледиеспор" (Турция).

Группа K: "Динамо" (Киев, Украина), "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция), "Яблонец" (Чехия).

Группа L: "Челси" (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), "Види" (Венгрия).

Отметим, что матчи первого тура пройдут 20 сентября. Финальный матч будет организован 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе.