Определились все полуфиналисты Лиги Чемпионов

Стали известны все участники стадии полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА

Стали известны все участники стадии полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в следующую стадию прошли испанский "Реал Мадрид" и английский "Манчестер Сити".

Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала

Ответные матчи

23:00 "Боруссия Дортмунд" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) - 1: 2

Голы: Куд Беллингхэм, 15 - Рияд Марез, 55 (с пенальти), Фил Фоден, 75

Первый матч - 1:2.

23:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания) - 0: 0

Первый матч - 1:3.

"Манчестер Сити" в полуфинале встретится с французским ПСЖ, а "Реал" - с лондонским "Челси". Первые матчи этого этапа пройдут 27-28 апреля, а ответные - 4-5 мая.

Финал Лиги Чемпионов состоится 29 мая в турецком Стамбуле.