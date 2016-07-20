Определились судьи матча Суперкубка УЕФА

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Определились судьи матча между испанскими клубами "Реал Мадрид" - "Севилья" в Суперкубке УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, игру, которая состоится 9 августа в городе Тронхейм (Норвегия), будет судить бригада рефери из Сербии.

Главным судьей матча будет Милорад Мажич, боковые судьи - Милован Ристич, Далибор Джурджевич, дополнительный судья-помощник - Данило Груич и Ненад Джокич. Поляк Симон Марциняк будет выступать в качестве четвертого судьи, а Томас Лицкевич - запасного судьи-помощника.

Отметим, что игра на стадионе "Леркендал" начнется в 22:45 по бакинскому времени.