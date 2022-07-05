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Определились стартовые составы клубов "Лех" и "Карабах"

Определились стартовые составы клубов "Лех" и "Карабах" Определились стартовые составы "Леха" и "Карабаха", которые сыграют в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Познани (Польша).
Футбол
5 июля 2022 г. 20:56
Определились стартовые составы клубов Лех и Карабах

Определились стартовые составы клубов "Лех" и "Карабах", которые сыграют в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Познани (Польша).

Как сообщает Report, на поле выйдут следующие игроки:

"Лех": 1. Артур Рудько (В), 2. Жоэл Перейра, 5. Педру Ребошу, 6. Йеспер Карлстрем, 9. Микаэль Исхак (К), 16. Антонио Милич, 21. Михал Скораш, 22. Радослав Муравски, 23. Кристоффер Вельде, 24. Жоао Амарал, 37. Любомир Шатка.

Главный тренер: Джон ван ден Бром.

"Карабах": 1. Шахруддин Магомедалиев (В), 2. Гара Гараев 5. Максим Медведев (К), 7. Ричард Алмейда, 10. Абдулла Зубир, 15. Леандро Андраде, 20. Кади Борхес, 25. Ибрагим Ваджи, 29. Марко Вешович, 44. Эльвин Джафаргулиев, 81. Кевин Медина.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

Отметим, что матч начнется в 22:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Lex" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlanıb

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