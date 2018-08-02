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    Определены пары III квалификационного раунда Лиги чемпионов

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Определены все пары III квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

    Как передает Report, 6 пар будут бороться за выход в плэй-офф Лиги чемпионов, 4 - за выход в Лигу Европу.

    Лига чемпионов

    "Селтик" (Шотландия) - "АЕК" (Афины, Греция)

    "Зальцбург" (Австрия) - "Шкендия" (Македония)

    "Црвена Звезда" (Сербия) - "Спартак" (Трнава, Словакия)

    "Карабах" (АЗЕРБАЙДЖАН) - "БАТЭ" (Борисов, Белоруссия)

    "Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

    "Мальмё" (Швеция) - "Видеотон" (Венгрия)

    Лига Европы

    "Стандард" (Льеж, Бельгия) - "Аякс" (Голландия)

    "Бенфика" (Португалия) - "Фенербахче" (Турция)

    "Славия" (Прага, Чехия) - "Динамо" (Киев, Украина)

    "ПАОК" (Греция) - "Спартак" (Москва, Россия)

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