Определены пары III квалификационного раунда Лиги чемпионов

2 августа, 2018 08:49

https://report.az/storage/news/09cfadd65f9251b2f965dae544f2c7a9/6ea1fe5e-da96-4877-9782-89f856a00733_292.jpg Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Определены все пары III квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу. Как передает Report, 6 пар будут бороться за выход в плэй-офф Лиги чемпионов, 4 - за выход в Лигу Европу. Лига чемпионов "Селтик" (Шотландия) - "АЕК" (Афины, Греция) "Зальцбург" (Австрия) - "Шкендия" (Македония) "Црвена Звезда" (Сербия) - "Спартак" (Трнава, Словакия) "Карабах" (АЗЕРБАЙДЖАН) - "БАТЭ" (Борисов, Белоруссия) "Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) "Мальмё" (Швеция) - "Видеотон" (Венгрия) Лига Европы "Стандард" (Льеж, Бельгия) - "Аякс" (Голландия) "Бенфика" (Португалия) - "Фенербахче" (Турция) "Славия" (Прага, Чехия) - "Динамо" (Киев, Украина) "ПАОК" (Греция) - "Спартак" (Москва, Россия)

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