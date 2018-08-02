Определены пары III квалификационного раунда Лиги чемпионов

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Определены все пары III квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.
Как передает Report, 6 пар будут бороться за выход в плэй-офф Лиги чемпионов, 4 - за выход в Лигу Европу.
Лига чемпионов
"Селтик" (Шотландия) - "АЕК" (Афины, Греция)
"Зальцбург" (Австрия) - "Шкендия" (Македония)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Спартак" (Трнава, Словакия)
"Карабах" (АЗЕРБАЙДЖАН) - "БАТЭ" (Борисов, Белоруссия)
"Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Мальмё" (Швеция) - "Видеотон" (Венгрия)
Лига Европы
"Стандард" (Льеж, Бельгия) - "Аякс" (Голландия)
"Бенфика" (Португалия) - "Фенербахче" (Турция)
"Славия" (Прага, Чехия) - "Динамо" (Киев, Украина)
"ПАОК" (Греция) - "Спартак" (Москва, Россия)
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