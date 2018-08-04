Определены арбитры матча "Карабах" - БАТЭ

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы все назначения первого матча клуба "Карабах" с белорусским клубом БАТЭ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, встречу, которая состоится 7 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, будет обслуживать шведская бригада арбитров. Главным арбитром назначен Андреас Экберг, ему будут помогать Мехмет Кулум, боковой арбитр Стефан Халлберг, в качестве четвертого судьи Кристофер Карлссон. Австриец Роберт Седлачек будет выполнять функции судьи-инспектора, казахстанец Олжас Абраев - представитель УЕФА.

Отметим, что матч начнется в 21:00.