Оглашены претенденты на премию The Best лучшему игроку 2021 года

ФИФА опубликовала список футболистов, претендующих на премию The Best по итогам 2021 года. Награда вручается лучшему игроку мира.

ФИФА опубликовала список футболистов, претендующих на премию The Best по итогам 2021 года. Награда вручается лучшему игроку мира.

Как передает Report, в список вошли форварды ПСЖ Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар, нападающий "Реала" Карим Бензема, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне, Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд, хавбеки "Челси" Жоржиньо и Н'Голо Канте, Роберт Левандовски из "Баварии" и Мохамед Салах из "Ливерпуля".

Обладателя премии определят по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021. Церемония вручения состоится 17 января 2022 года.

В прошлом году лучшим игроком мира по версии ФИФА стал Роберт Левандовски. По итогам прошлого сезона Левандовски выиграл "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах (41 гол в 29 матчах Бундеслиги).