Обсуждается перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию

Футбольная ассоциация Англии обсуждает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.

Футбольная ассоциация Англии обсуждает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции британский министр транспорта Грант Шэппс.

"Федерация футбола Англии ведет переговоры с УЕФА по этой теме. Мы совершенно не против идеи принять финал, но, конечно, решение за УЕФА. Учитывая, что два английских клуба попали в этот финал, мы ждем того, что они скажут", - сказал министр. Причиной его высказываний стало включение Великобританией Турции в красный список стран, поездки в которые запрещены. По возвращении из этих стран необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

В финал турнира вышли два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси", матч за звание самого сильного клуба Европы должен состояться 29 мая на Олимпийском стадионе Стамбула. Он вмещает чуть меньше 80 тыс. зрителей, но ожидается, что на матч допустят не более 25 тыс. человек.