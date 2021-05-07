О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обсуждается перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию

Обсуждается перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию Футбольная ассоциация Англии обсуждает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.
Футбол
7 мая 2021 г. 22:44
Обсуждается перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию

Футбольная ассоциация Англии обсуждает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции британский министр транспорта Грант Шэппс.

"Федерация футбола Англии ведет переговоры с УЕФА по этой теме. Мы совершенно не против идеи принять финал, но, конечно, решение за УЕФА. Учитывая, что два английских клуба попали в этот финал, мы ждем того, что они скажут", - сказал министр. Причиной его высказываний стало включение Великобританией Турции в красный список стран, поездки в которые запрещены. По возвращении из этих стран необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

В финал турнира вышли два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси", матч за звание самого сильного клуба Европы должен состояться 29 мая на Олимпийском стадионе Стамбула. Он вмещает чуть меньше 80 тыс. зрителей, но ожидается, что на матч допустят не более 25 тыс. человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasının finalı Türkiyədə keçirilməyə bilər

Новости партнеров

Самое читаемое

Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
4 мая 2021 г. 15:03
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
1 мая 2021 г. 10:33
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
5 мая 2021 г. 12:53
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
2 мая 2021 г. 19:35
Азад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
ФотоАзад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
2 мая 2021 г. 12:01
Пенитенциарная служба о привилегированном содержании экс-главы ИВ
Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ
5 мая 2021 г. 10:36
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
2 мая 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi