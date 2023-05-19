Обнаруженный в Испании новый вид динозавра назвали в честь "Вильярреала"

В Испании обнаружили останки нового вида динозавра, который назвали в честь победы "Вильярреала" в Лиге Европы УЕФА.

В Испании обнаружили останки нового вида динозавра, который назвали в честь победы "Вильярреала" в Лиге Европы УЕФА.

Об этом Report передает со ссылкой на издание АS.

По его информации, обнаруженный динозавр принадлежал семейству спинозавридов. Эта плотоядная особь была длиной около 11 метров и высотой три метра, с удлиненной мордой и множеством зубов конической формы.

Останки датируются 126–127 млн лет до нашей эры.

Нового динозавра назвали Protathlitis cinctorrensis, где первое слово означает "чемпион", а второе является отсылкой к той области, где его обнаружили.

"Чемпионом" динозавра назвали в честь победы "Вильярреала" в Лиге Европы в 2021 году.