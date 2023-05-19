О нас

Обнаруженный в Испании новый вид динозавра назвали в честь "Вильярреала"

Обнаруженный в Испании новый вид динозавра назвали в честь "Вильярреала" В Испании обнаружили останки нового вида динозавра, который назвали в честь победы "Вильярреала" в Лиге Европы УЕФА.
Футбол
19 мая 2023 г. 03:30
Обнаруженный в Испании новый вид динозавра назвали в честь Вильярреала

В Испании обнаружили останки нового вида динозавра, который назвали в честь победы "Вильярреала" в Лиге Европы УЕФА.

Об этом Report передает со ссылкой на издание АS.

По его информации, обнаруженный динозавр принадлежал семейству спинозавридов. Эта плотоядная особь была длиной около 11 метров и высотой три метра, с удлиненной мордой и множеством зубов конической формы.

Останки датируются 126–127 млн лет до нашей эры.

Нового динозавра назвали Protathlitis cinctorrensis, где первое слово означает "чемпион", а второе является отсылкой к той области, где его обнаружили.

"Чемпионом" динозавра назвали в честь победы "Вильярреала" в Лиге Европы в 2021 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İspaniyada qalıqları tapılan yeni dinozavr növünə tanınmış klubun adı verilib

Экслюзивные новости

Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi