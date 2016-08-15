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    ​Обнародованы назначения на игры "Карабаха" и "Габалы" в Евролиге

    Арбитрами матча между клубами Гетеборг - Карабах будут поляки, а игры Габала - Марибор - белорусы

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на первые игры в раунде плей-офф Лиги Европы по футболу клубов "Карабах" и "Габала".

    Как сообщает Report, арбитрами матча между "Карабахом" и шведским "Гетеборгом" назначены поляки, а встречи "Габалы" с "Марибор" (Словения) - белорусы.

    Раунд плей-офф Лиги чемпионов

    Первые игры

    21:00."Гетеборг" (Швеция) - "Карабах" (Азербайджан)

    Главный тренер: Пaвел Рачковский

    Боковые судьи: Радослав Сижка, Михал Обукович

    Четвертый судья: Томаш Квятковский (все Польша)

    Судья-инспектор: Яп Уиленберг (Голландия)

    Представитель УЕФА: Трефор Ллойд Хьюз (Уэльс)

    Гетеборг, стадион "Gamla Ullevi".

    21:00. "Габала" - "Марибор" (Словения)

    Главный тренер: Алексей Кулбаков

    Боковые тренеры: Виталий Малютин, Олег Маслянко

    Четвертый судья: Денис Щербаков (все Беларусь)

    Судья-инспектор: Сергей Зуев (Россия)

    Представитель УЕФА: Бакир Жордания (Грузия)

    Баку, "Dalğa Arena".

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