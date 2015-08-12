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    Обнародовано время начала матчей Евролиги с участием "Карабаха" и "Габалы"

    Сначала на поле выйдет Габала, а затем Карабах

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Обнародовано время начала первых матчей плей-офф с участием команд "Карабах" и "Габала", представляющих Азербайджан в Лиге Европы. Как сообщает Report, сначала на поле выйдет "Габала". 

    "Красно-черные" встретятся с греческим "Панатинайкос", игра состоится на стадионе Bakcell Arena в 21:00. В 23.00 по бакинскому времени "Карабах" на выезде будет играть с "Янг Бойз" (Швейцария). 

    Отметим, что первые матчи пройдут 20 августа, а ответные игры - спустя неделю.

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