 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародовано время начала матча Россия-Азербайджан

    Матч состоится 24 марта

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Обнародовано время начала матча Россия-Азербайджан в рамках отборочного тура чемпионата Европы среди команд до 21 года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, матч, который состоится 24 марта, начнется в 20:30 по бакинскому времени. 

    Игра состоится на стадионе "Олимп-2" в городе Ростов. 

    Отметим, что команда под руководством Яшара Вахабзаде набрала 6 очков в 7 играх и занимает 4-е место в группе. Наряду с нашей сборной в 7-й группе выступают также сборные Германии, Австрии, Финляндии, России и Фарерских островов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi