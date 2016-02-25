Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Обнародовано время начала матча Россия-Азербайджан в рамках отборочного тура чемпионата Европы среди команд до 21 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, матч, который состоится 24 марта, начнется в 20:30 по бакинскому времени.

Игра состоится на стадионе "Олимп-2" в городе Ростов.

Отметим, что команда под руководством Яшара Вахабзаде набрала 6 очков в 7 играх и занимает 4-е место в группе. Наряду с нашей сборной в 7-й группе выступают также сборные Германии, Австрии, Финляндии, России и Фарерских островов.