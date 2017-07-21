Обнародовано время начала матча “Панатинаикос” - “Габала”

https://report.az/storage/news/0e71a657369ba594052998acd6650bc4/b14bb5b6-10b5-486c-8d12-677c01f147a9_292.jpg
Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Обнародовано время проводимого в Греции первого матча между командами “Габала” и “Панатинаикос” в рамках третьего классификационного тура Евролиги.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЭФА, матч состоится 27 июля на стадионе "Апостолос Николаидис" в городе Афины в 22:30 по бакинскому времени.
Отметим, что ответный матч между командами состоится 3 августа в Баку на "Bakcell Arena".
Şamo QuliyevАвтор новости