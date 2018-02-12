Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована таблица матчей XVI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матчи этой недели охватят 2 дня.
Первая встреча тура состоится 17 февраля в Габале между "Зиря" и одноименной командой. На следующий день лидер - "Карабах" встретится с "Сабаилем".
Это будет последним матчем тура.
Премьер-лига Азербайджана
XVI тур
17 февраля (суббота)
15:00. "Габала" - "Зиря"
Габалинский городской стадион
18:30. "Сумгайыт" - "Нефтчи"
Kapital Bank Arena
18 февраля (воскресенье)
15:00. "Кяпяз" - "Кешля"
Гянджинский городской стадион
17:30. "Сабаиль" - "Карабах"
Bayıl Arena.
Şamo QuliyevАвтор новости