Обнародована дата очередного заседания Комитета клубов

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Комитет клубов АФФА 1 марта проведет очередное заседание.
Об этом Report сообщил председатель комитета Фикрет Гусейнов.
По его словам, будут обсуждены текущее положение клубов, лимит легионеров, финансовые проблемы и другие вопросы. В случае принятия какого-либо решения на заседании, данное решение будет направлено на рассмотрение Исполнительного комитета АФФА.
Ф.Гусейнов также отметил, что будет рассмотрен вопрос в связи с медиа-комитетом: "В повестку включим также вопрос в связи с медиа-комитетом".
Отметим, что последнее заседание Комитета клубов состоялось 26 января.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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