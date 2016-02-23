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    Обнародована дата очередного заседания Комитета клубов

    На заседании будет рассмотрен вопрос в связи с медиа-комитетом

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Комитет клубов АФФА 1 марта проведет очередное заседание. 

    Об этом Report сообщил председатель комитета Фикрет Гусейнов. 

    По его словам, будут обсуждены текущее положение клубов, лимит легионеров, финансовые проблемы и другие вопросы. В случае принятия какого-либо решения на заседании, данное решение будет направлено на рассмотрение Исполнительного комитета АФФА. 

    Ф.Гусейнов также отметил, что будет рассмотрен вопрос в связи с медиа-комитетом: "В повестку включим также вопрос в связи с медиа-комитетом". 

    Отметим, что последнее заседание Комитета клубов состоялось 26 января. 

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