Обнародована дата очередного заседания Комитета клубов

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Комитет клубов АФФА 1 марта проведет очередное заседание.

Об этом Report сообщил председатель комитета Фикрет Гусейнов.

По его словам, будут обсуждены текущее положение клубов, лимит легионеров, финансовые проблемы и другие вопросы. В случае принятия какого-либо решения на заседании, данное решение будет направлено на рассмотрение Исполнительного комитета АФФА.

Ф.Гусейнов также отметил, что будет рассмотрен вопрос в связи с медиа-комитетом: "В повестку включим также вопрос в связи с медиа-комитетом".

Отметим, что последнее заседание Комитета клубов состоялось 26 января.