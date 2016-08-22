Обнародован состав сборной Азербайджана на игре с командой Сан-Марино

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав азербайджанской сборной на игре, предстоящей в Сан-Марино в рамках отборочного тура ЧМ-2018.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, главный тренер Роберт Просинечки пригласил в сборную 25 футболистов.

Это - Кямран Агаев ("Сумгайыт"), Анар Назиров, Эльвин Мамедов (оба "Зиря"), Салахет Агаев, Руслан Абышов, Тарлан Гулиев, Агабала Рамазанов (все "Интер"), Максим Медведев, Бедави Гусейнов, Рашад Садыгов, Ариф Дашдемиров, Рахид Амиргулиев, Гара Гараев, Афган Исмаилов, Махир Мадатов, Намик Алескеров (все "Карабах"), Павел Пашаев ("Сталь", Украина), Магомед Мирзабеков ("Габала"), Рахман Гаджиев, Араз Абдуллаев, Руслан Гурбанов ("Нефтчи"), Дмитрий Назаров ("Эрцгебирге Ауэ", Германия), Эдди Исрафилов ("Кадис", Испания), Эмин Махмудов ("Боавишта", Португалия), Рамиль Шейдаев ("Трабзонспор", Турция).

Встреча пройдет 4 сентября в Сан-Марино.

Сборная Азербайджана отправится в Сан-Марино за два дня до игры.