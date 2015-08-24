Определен состав национальной сборной на матчи с Германией и Австрией

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Определен состав молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) на 2 матча в рамках чемпионата Европы. Как сообщает Report, на подготовительные сборы к матчам со сборными Австрии и Германии привлечены 24 футболиста.

Сборы продлятся в Баку с 26 августа по 9 сентября.

Национальная команда 4 сентября встретится со сборной Австрии, а 8 сентября - со сборной Германии. Оба матча пройдут на стадионе Dalga Arena.

Главный тренер Яшар Вахабзаде вызвал на сборы следующих футболистов:

Эльшан Абдуллаев - "Нефтчи"

Фахман Мурадбейли - "Нефтчи"

Эдьвин Бадалов - "Нефтчи"

Магсад Исаев - "Нефтчи"

Шахрудин Магомедалиев - "Сумгайыт"

Джамиль Гаджиев - "Сумгайыт"

Тарлан Ахмедли - "Сумгайыт"

Орхан Алиев - "Хазар Лянкяран"

Ильяс Сафарзаде - "Хазар Лянкяран"

Азер Салахлы - "Карабах"

Вюгар Мустафаев - "Карабах"

Рашад Азизли - "Раван"

Ниджат Мухтаров - "Раван"

Теллур Муталлимов - "Зиря"

Адиль Нагиев - "Зиря"

Будаг Насиров - "Кяпяз"

Азад Керимов - "Кяпяз"

Турал Гумбетов - АЗАЛ

Эльмин Исмаилов - "Шамкир"

Рустам Рустамли - "Баку"

Дмитрий Нагиев - "Днепр" (Украина)

Билал Сезер - "Боруссия" (Мюнхенгдалбах, Германия)

Керем Бехнке - "TSGNeustrelitz" (Германия)

Ташкын Ильтер - "TSGNeustrelitz" (Германия)

Отметим, что Азер Салахлы и Вюгар Мустафаев присоединятся к сборам 28 августа, Дмитрий Нагиев - 30, а Билал Сезер, Керем Бехнке и Ташкын Ильтер - 31 августа.