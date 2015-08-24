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    Определен состав национальной сборной на матчи с Германией и Австрией

    6 футболистов присоединятся к сборам немного позже

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Определен состав молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) на 2 матча в рамках чемпионата Европы. Как сообщает Report, на подготовительные сборы к матчам со сборными Австрии и Германии привлечены 24 футболиста. 

    Сборы продлятся в Баку с 26 августа по 9 сентября. 

    Национальная команда 4 сентября встретится со сборной Австрии, а 8 сентября - со сборной Германии. Оба матча пройдут на стадионе Dalga Arena. 

    Главный тренер Яшар Вахабзаде вызвал на сборы следующих футболистов:

    Эльшан Абдуллаев - "Нефтчи"

    Фахман Мурадбейли - "Нефтчи"

    Эдьвин Бадалов - "Нефтчи"

    Магсад Исаев - "Нефтчи"

    Шахрудин Магомедалиев - "Сумгайыт"

    Джамиль Гаджиев - "Сумгайыт"

    Тарлан Ахмедли - "Сумгайыт"

    Орхан Алиев - "Хазар Лянкяран"

    Ильяс Сафарзаде - "Хазар Лянкяран"

    Азер Салахлы - "Карабах"

    Вюгар Мустафаев - "Карабах"

    Рашад Азизли - "Раван"

    Ниджат Мухтаров - "Раван"

    Теллур Муталлимов - "Зиря"

    Адиль Нагиев - "Зиря"

    Будаг Насиров - "Кяпяз"

    Азад Керимов - "Кяпяз"

    Турал Гумбетов - АЗАЛ

    Эльмин Исмаилов - "Шамкир"

    Рустам Рустамли - "Баку"

    Дмитрий Нагиев - "Днепр" (Украина)

    Билал Сезер - "Боруссия" (Мюнхенгдалбах, Германия)

    Керем Бехнке - "TSGNeustrelitz" (Германия)

    Ташкын Ильтер - "TSGNeustrelitz" (Германия)

    Отметим, что Азер Салахлы и Вюгар Мустафаев присоединятся к сборам 28 августа, Дмитрий Нагиев - 30, а Билал Сезер, Керем Бехнке и Ташкын Ильтер - 31 августа.  

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