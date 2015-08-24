Определен состав национальной сборной на матчи с Германией и Австрией

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Определен состав молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) на 2 матча в рамках чемпионата Европы. Как сообщает Report, на подготовительные сборы к матчам со сборными Австрии и Германии привлечены 24 футболиста.
Сборы продлятся в Баку с 26 августа по 9 сентября.
Национальная команда 4 сентября встретится со сборной Австрии, а 8 сентября - со сборной Германии. Оба матча пройдут на стадионе Dalga Arena.
Главный тренер Яшар Вахабзаде вызвал на сборы следующих футболистов:
Эльшан Абдуллаев - "Нефтчи"
Фахман Мурадбейли - "Нефтчи"
Эдьвин Бадалов - "Нефтчи"
Магсад Исаев - "Нефтчи"
Шахрудин Магомедалиев - "Сумгайыт"
Джамиль Гаджиев - "Сумгайыт"
Тарлан Ахмедли - "Сумгайыт"
Орхан Алиев - "Хазар Лянкяран"
Ильяс Сафарзаде - "Хазар Лянкяран"
Азер Салахлы - "Карабах"
Вюгар Мустафаев - "Карабах"
Рашад Азизли - "Раван"
Ниджат Мухтаров - "Раван"
Теллур Муталлимов - "Зиря"
Адиль Нагиев - "Зиря"
Будаг Насиров - "Кяпяз"
Азад Керимов - "Кяпяз"
Турал Гумбетов - АЗАЛ
Эльмин Исмаилов - "Шамкир"
Рустам Рустамли - "Баку"
Дмитрий Нагиев - "Днепр" (Украина)
Билал Сезер - "Боруссия" (Мюнхенгдалбах, Германия)
Керем Бехнке - "TSGNeustrelitz" (Германия)
Ташкын Ильтер - "TSGNeustrelitz" (Германия)
Отметим, что Азер Салахлы и Вюгар Мустафаев присоединятся к сборам 28 августа, Дмитрий Нагиев - 30, а Билал Сезер, Керем Бехнке и Ташкын Ильтер - 31 августа.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости