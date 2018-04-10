Обнародован доход "Карабаха" в Лиге чемпионов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны клубы с наибольшим доходом в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Как сообщает Report со ссылкой на испанское издание AS, в текущем сезоне "Карабах" заработал 15.7 млн евро и с этим результатом занял 25-ю строчку.

В списке лидирует английский "Ливерпуль" с 33,59 млн евро. Другой представитель этой страны - "Манчестер Сити" совместно с немецкой "Баварией" разделили 2 и 3 места с доходом в 33.36 млн евро.

Отметим, что в данном списке "Карабах" оставил позади такие клубы, как "Боруссия (Дортмунд), французский "Монако", португальский "Бенфика" и голландский "Фейеноорд".