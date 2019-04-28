​«Норвич Сити» вышел в английскую Премьер-лигу

«Норвич Сити» обыграл «Блэкберн Роверс» в матче 45-го тура Чемпионшипа. Как передаёт Report, встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Даниэля Фарке.

В составе победителей голами отметились полузащитники Марко Штайперман и Марио Вранчич. У соперника единственный мяч записал на свой счёт защитник Льюис Трэвис.

Таким образом, за тур до окончания чемпионата «Норвич» обеспечил себе как минимум второе место в таблице, позволяющее напрямую выйти в Премьер-лигу. Команда возвращается в высший дивизион спустя три года.